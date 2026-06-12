T.C. BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/716

Karar No: 2026/142

İLAN

Mahkememiz dosyasında Sanık AHMET MIRZAİ (TC Kimlik No:99185907198) hakkında Mahkememizin 27/02/2026 tarihli, 2024/716 Esas- 2026/142 Karar sayılı ilamı ile Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan TCK'nin 206/1maddesiuyarınca 1 AY 26 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI verilerek CMK'nin 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, mahkememize İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Sanık AHMET MIRZAİ (TC Kimlik No:99185907198) adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup ve başkaca bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin ve itiraz başvurusu bilgisinin7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde mahkememize itiraz yasa yoluna başvurmadığı takdirde hapis cezasının kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 11/05/2026

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