BAKIRKÖY 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.BAKIRKÖY 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.98380628-2022/602-Ceza Dava Dosyası

Konu : Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru Dilekçesi

MALEN SORUMLU : Ali Hac Ali ABİD - T.C: 990*****648 Aydınlık Evler Mah.Kartopu Sok. No: 28 D:1 Melikgazi/KAYSERİ

Tebliğin Mevzuu: Gerekçeli Karar ve Sanık müdafiiİstinaf Başvuru dilekçesi

Sanık Hamza El Hüseyin üzerine atılı göçmen kaçakçılığı suçunu işlediğisabit olduğundan, 5237 SY.TCK 61maddesi uyarınca sonuç ceza 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VE 833 GÜN ADLİ PARA CEZASI (günlüğü 100 TL'den 83.300 TL ADLİ PARA )İLE CEZALANDIRILMASINA,TCK 53 maddenin sanık hakkında uygulanmasına, para cezasının TCK 52/4 madde gereği takdiren 10 eşit taksitle ödenmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine Yasal iki haftalık süre içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

İş bu karara karşı sanık Hamza El HÜSEYİN müdafii tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup iş bu ihtar istinaf başvuru dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere gerekçeli karara derç edilmiştir.

İş bu ilan yayımlanma tarihinden itibaren yedi gün sonunda yapılmış sayılır. 06.05.2026

