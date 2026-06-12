BAKIRKÖY 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. BAKIRKÖY 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/471 Esas

KARAR NO : 2026/280

Davalılar : Abdulbasit Ibraheem Alhilal, Abdullah Fahada Alsaeed, Ahmet M Baghlaf, Hamad Sulaiman Alsaeed, Jalil Jamilzade, Kazhal Dehghani Zangeneh,Mohammed Saleh Husain Amer, Mohammed A I Albattravwı, Soheila Akhtrai Vavılalyaeı ve Sonia Abbas Sakhacı'nın adresleri tespit edilemediğinden

2020/471 ESAS SAYILI DOSYA YÖNÜNDEN;

1-)Davanın kısmen KABULÜNE,

2-)Davalı Müflis Garanti-Koza İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.'nin dava kayıt kabul davasına dönüştüğünden davacının tapu iptali ve tescil talebinin reddine,

3-)Davalılar Akbank Türk Anonim Şirketi ve Ak Finansal Kiralama Anonim Şirketi'ne karşı açılan dava konusuz kaldığından, bu davalılar yönünden konusuz kalan DAVANIN ESASI HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

4-)Toplam 970.000,00 TL davacı alacağının Müflis Garanti-Koza İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.'ninBakırköy 1.İcra Dairesi'nin 2021/14 İflas sayılı dosyası üzerinden oluşturulan iflas masasına KAYIT VE KABULÜNE,

5-)Karar örneğinin Bakırköy 1.İcra Dairesi'nin 2021/14 İflas dosyasına gönderilmesine,

6-)732,00 TL maktu karar ve ilam harcı ile, davacı harçtan muaf olduğundan dava açılışında alınmayan 54,40 TL başvuru harcı olmak üzere toplam 786,40 TL harcın davalı Müflis Garanti-Koza İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.'den tahsili ile, hazineye irad kaydına,

7-)Davacının karşıladığı toplam 16.070,75 TL yargılama giderinin davalı Müflis Garanti-Koza İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.'den alınarak davacıya verilmesine,

8-)Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 22.500,00 TL maktu vekalet ücretinin davalı Müflis Garanti-Koza İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.'den alınarak davacıya verilmesine,

9-)Davalılar Akbank Türk Anonim Şirketi ve Ak Finansal Kiralama Anonim Şirketi kusurlu olduğundan, takdiren taraflar lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

BİRLEŞEN BAKIRKÖY 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN 2021/176 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

1-)Hacizler yargılama aşamasında kaldırılmış olduğu, bu sebeple dava konusuz kaldığından, DAVANIN ESASI HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2-)Davalılar Esenyurt Belediyesi ve İzmit Belediyesi davanın açılmasına sebep olmadıklarından ve kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 22.500,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalılara verilmesine,

3-)Dava açılışında hem davacı hem de birleşen dosyadaki diğer davalılar kusurlu olduğundan, takdiren taraflar lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

4-)Kullanılmayan gider avanslarının kararın kesinleşmesinden sonra talep halinde ilgililere iadesine,

5-)UYAP Entegrasyonu sebebiyle, karar suretinin Ticaret Bakanlığı'na gönderilmesine gerek olmadığına,

Dair, davacı ve davalı vekilinin yüzüne karşı, yönünden gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş, karar davacılar vekili tarafından 23.04.2026 tarihinde aşağıdaki şekilde istinaf edilmiş olmakla;

İstinaf başvurumuzun kabulüne, Söz konusu ipotekleri ve diğer haciz kayıtları ile takyidatların tapudan tüm fer'ileri ile birlikte terkin edilerek (fek edilerek) müvekkilimizin gerçek mülkiyet hakkına tüm takyidatlardan aribir biçimde kavuşturulmasına ve tapunun müvekkilimiz adına tesciline, yargılama neticesinde yargılama giderleri ve vekalet ücretinin dava değeri üzerinden nispi olarak hesaplanarak müştereken ve müteselsilen davalılara yükletilmesi istemi ile istinaf edilmiş olmakla; mahkeme kararı ve davacılar vekilinin istinaf dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanen tebliğ olunur.

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