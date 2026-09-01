T.C. BAKIRKÖY 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.28918535-2021/58-Ceza Dava Dosyası

15.09.2026

İLAN

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 30.04.2026 tarih, 2021/58 Esas, 2026/315 Karar sayılı ilamı ile Nevzat ve Bahar kızı, 22.07.1997 Bahçelievler doğumlu NERGİS ERKAN hakkında Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK'nun 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nun 142/2-h, 143, 168/1, 62/1 maddeleri gereğince neticeten 1 YIL 15 AY 15 GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, Gece Vakti Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan CMK'nun 223/2-a maddesi gereğinceBERAATİNE, Maza Zarar Verme suçundan TCK'nun 66/1-e ve 5271 sayılı CMK'nun 223/8 maddeleri gereğince sanık hakkındaki kamu davasının DÜŞMESİNE karar verilmiştir.

Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı sanık müdafi tarafından, beraat kararı ise katılan vekili tarafından istinaf edilmiştir.

Verilen karar sanığın yokluğunda verilmiş olup sanığın bilinen yurt içi ve yurt dışı adresi bulunmadığından;

İş bu hüküm özetinin ve istinaf taleplerinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın ve istinaf taleplerinin tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde dosyada mevcut duruma göre işlemlerin devam edeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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