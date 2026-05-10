BAKIRKÖY 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO :2024/575Esas

KARAR NO :2025/533

Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/09/2025 tarihli ilamı ile sanık Ali CUNEYDİ hakkında;

"Sanık Ali CUNEYDİ hakkında müştekiye yönelik Mala Zarar Verme suçundan 5 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına verilen cezanın sanığın sabıkasız oluşu, kişiliği, giderilmesi gereken maddi bir zararın olmaması dikkate alınarak bir daha suç işlemekten çekineceği yönünde mahkememizde olumlu ve vicdanı kanaat oluştuğundan 5271 sayılı CMK 231/5-6 maddesi gereğince TAKDİREN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Dosyada sarf edilen 525 TL tebligat 90TL posta ve 800 TL uzlaştırma giderinden oluşan 1415 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına" şeklinde karar verilmiştir.

Dair verilen karar Mahmud Samih ve Mevaheb oğlu, 01/01/2005 Halep doğumlu, 99016681044 T.C. Kimlik numaralı Ali CUNEYDİ'nin tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

