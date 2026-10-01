BAKIRKÖY 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90705394-2025/247-Ceza Dava Dosyası

Konu : İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan yapılan yargılama sonucu sanık Muhammed ve Vefa oğlu 01.01.1994 D.lu Deyr Ezzor doğumlu Alkasem ALAHMED hakkında 213 Sayılı Yasanın 359/b madde, 5237 Sayılı Kanunun 43/1, 62/1, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca verilen 3 yıl 1ay 15 gün hapis cezasına ilişkin Gerekçeli Kararın tebliğive 213 Sayılı Yasanın 359/a-2 maddesinden verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın katılan İstanbul Defterdarlığı tarafından istinaf edildiğinin bildirilmesine ilişkin tebliğin sanığın tüm aramalara rağmenbulunmaması nedeniyle gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesine göre sanık Alkasem ALAHMED 'ınbilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, iki haftaiçerisinde mahkememize veya sanığın bulunduğu yer itibariyle Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde ön bürolara verilecek birdilekçe ile CMK 268 maddesi belirtilen itiraz yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 28/09/2026

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