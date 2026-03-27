T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/885 Esas
İLAN
Erzincan ili, Refahiye İlçesi, Gökseki Mah/Köyü, C:80, H:37, Bsn:22'de nüfusa kayıtlı Rıza ve Nazlı'dan olma 28/07/1975 doğumlu 25339702708 T.C. Kimlik no.lu HASAN TAŞ 'ın kendisinden haber alınamadığı bildirilmekte olup bu husustan bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliği talep edilen HASAN TAŞ hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/885 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 2. Kez ilanen duyurulur. 10.03.2026
#ilangovtr Basın no ILN02432726