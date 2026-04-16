T.C. BAKIRKÖY 8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2025/8 Esas

- İLAN -

Son olarak yaşadıkları "Göztepe Mah., Sevük Sk. No:12 D:1 Kadıköy/İSTANBUL" adresinde tebligat yapılamayan ve başkaca adresi de tespit edilemeyen Davalılar AYTAJ BEHBUDOVA (İsmet ve Necibe kızı, 25/06/2001- Azerbaycan doğ.lu) ve MAYIL BEHBUDOVA (Safar ve Gülşen oğlu, 07/03/1998- Azerbaycan doğ.lu)'ya dava dilekçesi ile tensip tutanağının özetinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince davacılar Gülcan Vural Koltuk ve Murat Koltuk tarafından aleyhlerine "evlat edinme" davası açıldığı, dava dilekçesinin bu ilanın yayınlandığı tarihten bir hafta sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesi sunması halinde delillerini de dilekçe ile birlikte bildirmesi gerektiği, yasal istisnalar dışında dilekçelerde bildirilmeyen iddia ve savunmaların karşı tarafın muvafakati olmaksızın genişletilip değiştirilemeyeceği, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde yapılacak ön inceleme duruşma tarihinin ayrıca tebliğ edileceği hususu Davalılar AYTAJ BEHBUDOVA ve MAYIL BEHBUDOVA'ya ilanen tebliğ olunur. 24.03.2026

