CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir "tecrit" uygulandığını savunarak, milletvekillerinin İmamoğlu ile görüşmesinin engellendiğini iddia etmişti. Emre, yasama organı üyelerinin Anayasal yetkilerine vurgu yaparak bu kısıtlamaların hukuken kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.

Başsavcılık: "İddialar Gerçek Dışı"

Tartışmaların odağındaki iddialara yanıt veren Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, resmi bir açıklama yayımlayarak kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2025/318 Esas sayılı dosyanın sanığı olan İmamoğlu'nun ziyaret haklarının, tüm tutuklu ve hükümlülerde olduğu gibi mevzuat çerçevesinde eksiksiz olarak uygulandığı vurgulandı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında, Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığına dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Ceza infaz kurumlarımızda kalan bireylerin ziyaret hakları, mevcut mevzuat kapsamında tam olarak kullandırılmaktadır."

"Halkı Yanıltıcı Bilgi" İçin Soruşturma

Başsavcılık, söz konusu dezenformasyon içerikli paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında düğmeye bastı. İddiaları yayan kullanıcılar hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A maddesi uyarınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yargı makamları, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara karşı kararlı tutumunu sürdürürken, konuyla ilgili hukuki sürecin titizlikle takip edildiği kaydedildi.