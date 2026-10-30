Bakırköy Belediyesi'ne yönelik ihale ve ruhsat soruşturmasında gözaltına alınan 63 şüpheliden 61'i, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltındaki diğer iki şüphelinin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü, işlemleri tamamlandıktan sonra gün içerisinde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

42 İHALE DOSYASI İNCELENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin mal ve hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlükler nedeniyle kamu zararı oluştuğu ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. İhbarlarda, talep edilen parayı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı da öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, belediyenin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yılları arasında açık ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilen 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelendi; iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme çalışmaları yapıldı.

76 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

“İhaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nün operasyonlarında 63 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Abdülhamit Pehlivan ile iki meclis üyesi ve bazı şube müdürleri de bulunuyor.