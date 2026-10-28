Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Bakırköy Belediyesine yönelik yürüttüğü “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” soruşturmasında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Önceki gün yakalanan 58 kişiyle birlikte gözaltı sayısı 62'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı da 68'den 76'ya çıktı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İHALE VE RUHSAT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Soruşturma, belediyenin mal ve hizmet alımı ihalelerinde suç teşkil eden usulsüzlüklerle kamu zararı oluşturulduğu yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. İhbarlarda, iş yeri çalışma ruhsatı isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı biçimde para talep edildiği, bu parayı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı da öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, belediyenin farklı müdürlüklerinin 2024-2026 yıllarında açık ve pazarlık usulüyle yaptığı 42 ihale dosyası bilirkişilerce incelendi. HTS kayıtları, MASAK raporları, iletişimin tespiti ve teknik araçla izleme tedbirlerinden elde edilen bilgiler de değerlendirildi.

Bu incelemeler sonucunda, atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve ihalelere katılan firma temsilcilerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında ilk aşamada gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda, belediye başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Abdülhamit Pehlivan ile 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 58 şüpheli yakalanmıştı.