İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 2 katlı metruk bir binada meydana gelen kısmi çökme paniğe neden oldu. Binadan kopan parçaların caddede park halindeki 2 otomobilin üzerine devrilmesi sonucu araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay, Bakırköy ilçesi Yenimahalle Yanıkses Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme yaşandı. Gürültüyle çöken binadan kopan moloz ve duvar parçaları, o sırada cadde kenarında park halinde bulunan 2 aracın üzerine devrildi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem alan itfaiye ekiplerinin, araçların üzerine devrilen molozları temizleme ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.