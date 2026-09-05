Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, otelde kalanları tahliye etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, otelde kalanları tahliye etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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