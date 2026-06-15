İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Ataköy 3-4-11'inci Kısım Mahallesi'ndeki Strasburg Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BIC 459 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma çıktı, ardından kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil devrilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Strasburg Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.