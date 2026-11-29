Yangın, saat 18.00 sıralarında Bakırköy Ataköy 1’inci Kısım Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kubilay B. tarafından park edilen 34 M 1546 plakalı minibüsten henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın, minibüsün tamamını sardı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının ardından minibüs ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.