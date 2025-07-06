İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Florya Atatürk Ormanı’nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede kamuoyunun tepkisini çekti. Görüntülerde bir kadın ve bir erkeğin halka açık alanda cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntülerde yer aldığı tespit edilen iki genç, "halka açık alanda genel ahlaka aykırı davranış" suçlamasıyla gözaltına alındı.
AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"06.07.2025 tarihinde Bakırköy ilçesi Basınköy Mahallesi’nde, bazı sosyal medya platformlarında kamuya açık alanda uygunsuz davranışlarda bulunulduğuna dair paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda
İki şahıs, çevredeki vatandaşların da beyanları doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınmıştır."