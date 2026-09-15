İstanbul Bakırköy'de D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsünün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.