İstanbul Bakırköy'de D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsünün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
İstanbul Bakırköy'de D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsünün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
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