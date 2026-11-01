İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 24 Ekim Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi üzerinde meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Kutay Altuğ Yalçın’ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin çarpıcı kamera kayıtları gün yüzüne çıktı.

İddiaya göre, caddede seyir halinde olan Kutay Altuğ Yalçın idaresindeki motosiklet, önünde aniden sola dönüş yapmak için duraklayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak asfalta düşen genç sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık görevlilerinin olay yerindeki yoğun müdahalelerine rağmen Yalçın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan talihsiz genç, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

KAZA VE DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Çevredeki güvenlik kameralarına ve trafikte seyreden başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde; dört şeritli ana yolda ilerleyen otomobilin yasak noktada aniden duraklayarak sola dönmeye çalıştığı, arkasından gelen motosikletin duramayarak araca çarptığı ve sürücünün yola savrulduğu görülüyor. Kayıtlarda ayrıca, yola düşen gence kazadan saniyeler sonra arkadan gelen yabancı uyruklu bir sürücünün aracıyla çarptığı ve sürüklediği anlar yer alıyor.

"YASAK YERDE DURDU, YERDEYKEN BAŞKA ARAÇ ÇARPTI"

Kazanın ardından konuşan acılı baba Çetin Yalçın, her iki sürücünün de ağır kusurlu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Cadde üzerinde ışıklarda şerit değiştirmenin, sola dönmenin hatta duraklamanın bile yasak olduğu bir noktada hakim Ü.B.'nin kullandığı aracın doğrudan kazaya sebebiyet verdiğini görüntülerde net biçimde görüyoruz. Kazadan yaklaşık 15-20 saniye sonra kazayı görüp sağ tarafta yavaşlayan araçlar var, hatta çakarlı bir araç da durup müdahale etmeye çalışıyor. Ancak hemen ardından 22 yaşında üniversite öğrencisi olduğu belirtilen İran uyruklu genç bir kadının, oğluma yerdeyken tekrar çarptığını ve yaklaşık 6 metre sürüklediğini izliyoruz. Ölümün ilk çarpma anında mı yoksa ikinci çarpma sonucu mu gerçekleştiği adli tıp raporuyla kesinleşecek. İki taraf da ağır kusurlu."

"KIZIMA YARDIMA GİDİYORUM DİYEREK OĞLUMUN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERDİ"

Otomobil sürücüsünün hakim olduğunu ve serbest bırakıldığını öne süren baba Yalçın, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Dört şeritli ana yolda nasıl birdenbire duraklama yapılabiliyor? Dönülmeyecek noktada sol sinyal verip dönüşe geçiyor. Üstelik yolun solunda başka bir kazayla ilgilenen polis ekibi var. Öğrendiğimize göre o kazayı yapan kişi bu hakimin kızıymış, kendisi de kızına yardıma gidiyormuş. Bilmediğin bir yolsa navigasyonu açarsın, kurallara bakarsın. Eğitim almış bir yargı mensubunun bu ihmalkarlığı kabul edilemez. 'Kızıma yardıma gidiyorum' diyerek oğlumun ölümüne sebebiyet verdi. Bizi yakan kişi şu an dışarıda, tutuklanmadı bile; arkadan çarpan ikinci sürücü ise cezaevinde. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz."