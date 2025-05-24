Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/334 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/334 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 2352 Ada, 13 Parsel, 30/243 Arsa Paylı, 243,00 Yüzölçümlü, 1. Kat, 3 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Taşınmaz

Özellikleri : Söz konusu taşınmazlar tapu kayıtlarından İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü Mah., 2352 ada 13 parsel kayıtlı ve Bağcılar İlçesi, Yenimahalle Mah. 1577. Sokak no:8 adresinde bulunan ana taşınmazın yerinde 1. Kat (3) Bağ. Böl. No’lu dairesidir. Bahse konu dairenin projesine göre Net:70,00 m2 alanlı, 2 oda + salon+ koridor + mutfak + banyo-wc + balkon kısımlarını ihtiva ettiği, daire giriş kapısı çelik kapılı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı ,ısı camlı, salon, koridor ve odalarda yerler parke kaplı, , ıslak hacimler ve mutfak seramik döşeli, mutfakta tezgah, evye ve dolaplı, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarlarının bulunmakta olup, dairede ısınmanın doğal gazlı olduğu tespit edilmiştir. Ana taşınmazların dış cephesi btb kaplamalı, demir doğrama kapı girişli, merdivenler ve sahanlıklar mermer kaplı hazır basamaklı , demir doğrama merdiven korkulukludur. Bulunduğu yer itibariyle de yoğun iskan bölgesinde olup, etrafı ev ve iş yerleri ile doludur. Özel Sağlık birimlerine, Otobüs ve minibüs yoluna yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır.

Adresi : Bağcılar İlçesi, Yenimahalle Mah. 1577. Sokak No:8Bağcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 243,00 m2

Arsa Payı : 30/243

İmar Durumu :Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, “ Bağcılar İlçesi, 2352 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 15.09.2008 tt li 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar planında bitişik nizam 4 kat B-4 alanında konut alanında kalmaktadır.’’ Denilmektedir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: YÖNETİM PLANI: 10/10/2007 TA.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:10

21/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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