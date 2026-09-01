Örnek No:55*

T.C.BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/155 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/155 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, Haznedar Çiftliği Mevkiii, 1533 Parsel Sayılı 849,50 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda, 180/8430 Arsa Paylı B Blok 5.Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur. (MAHALLEN BOŞ ARSA)

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 23/03/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, Güngören İlçesi, Haznedar Mahallesi (tapuda Güngören)Mahallesi, Marmara Caddesinde, tapunun 1533 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve Marmara Caddesinden 10 dış kapı numarası alan 849,50m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli taşınmazda 180/8430 arsa paylı B blok 5.kat (11) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in, mahallen "Boş Arsa" tamamı niteliğindedir. Haznedar Mahallesi, Marmara Caddesi ile Tahir Sokak köşesinde bulunan, Marmara Caddesi cephesi yaklaşık 19,00metre, Tahir Sokak cephesi yaklaşık 44,00metre olan tamamı 849,50m2 alana sahip parselin üzerindeki bina keşif tarihi itibari ile yıkılmış olup boş arsa durumundadır. Parsel çevresinde genellikle zemin katları iş yeri, normal katları konut kullanımlı 5-6 katlı yapılar mevcuttur. Değerleme söz konusu B blok 5.kat (11) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in 180/8430 arsa payına göre verilmiştir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda konut alanında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir." denilmektedir.

İmar Durumu:Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.02.2026 tarih, 4457 sayılı imar durum belgesine göre; Güngören İlçesi, Haznedar Mahallesi, Marmara Caddesi, no:10 dış kapı, 1533 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında, Blok Nizam H:5 kat, Ticaret+Hizmet alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi:1,5m. Teşekkül istikameti, arka bahçe plan notu şeklinde yapılanma şartlarına haizdir. Meri plan notlarının 27.maddesinin 7.fıkrasının A bendinde ;"Üzerinde yapı bulunan ve 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon Uygulama İmar Planı ile irtifası düşürülmüş olan tek parsellerde, mevcut yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda, yeni irtifasını 03.02.1982 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Uygulama İmar Planı veya mer'i plan öncesi ruhsat aldığı plandaki yasal haklarına göre verilecektir." denilmekte olup, bahse konu 1533 Parsel ruhsat eki mimari projesinde irtifası H:6 kattır denilmiştir.

Kıymeti : 3.174.288,26 TL (ARSA PAYI DEĞERİ)

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:BEYAN: Yönetim Planı-28.12.1978

BEYAN:AT 6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapıdır..-23.01.2025-1860

BEYAN:AT Diğer (Konusu: 1533 nolu parselin yanan ve yıkılan yapılar formu düzenlenmiştir.)- Güngören Belediyesi-13.04.2026-11260 (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:50

14/09/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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