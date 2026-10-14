Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/482 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/482 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, Cevizlik Mevkii, 791 Ada 240 Parsel Sayılı 402,00 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda, 206/3600 Arsa Paylı 1.Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 26/09/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, Cevizlik mevki, 791 Ada 240 parsel (402,00 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı kat irtifaklı ana taşınmazda, 1.Bodrum Katta 206/3600 arsa paylı 1 b.bölüm numaralı “Mesken” nitelikli taşınmazın tamamıdır.Halihazırda ise, Cevizlik Mahallesi, Allale Sokak, No:7, Meva Apartmanı, Kat:1.Bodrum Daire:1 Bakırköy/İSTANBUL posta adreslidir. Mahallinde yapılan incelemede 7 dış kapı numaralı Meva Apartmanının, 2 2 Bodrum+Zemin+4 Normal Kat+Çatı Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir.Projesine göre binada 2.Bodrum katta sığınak, yakıt deposu ve otopark, 1.Bodrum Katta 2 mesken, Zemin katta 2 mesken ve bina girişi, Normal katlarda her katta 2 şer mesken olmak üzere toplam 12 adet b.bölüm yer almaktadır. 4.Kattaki b.bölümler çatı katı ile bağlantılı dubleks mesken niteliğindedir.Bina dış cephesi akrilik boyalıdır. Bina girişi zemin kattan ahşap kaplama çelik kapı ile sağlanmaktadır.Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarları yarıya kadar yağlı boyalı, üst kısımlar plastik boyalıdır.Binada asansör bulunmaktadır. Satışa konu 1.Bodrum Katta 1 bağımsız bölüm numaralı “Mesken” nitelikli taşınmaz, bina girişine göre sol tarafta yer almaktadır.Projede brüt 87 m2, net 80 m2 alanlı taşınmaz, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve antre-hol bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları ahşap doğrama, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri ahşap parke döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta ahşap dolaplar ve mermer tezgah mevcuttur.Banyo bölümünde küvet, duş kabini, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır." denilmektedir.

İmar Durumu:Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.08.2025 tarihli yazısında, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, Cevizlik mevki, 791 Ada 240 parsel sayılı taşınmaz; 30.11.2022/18.12.2023/18.07.2024/15.03.2025 tarihlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanan Bakırköy Demiryolu Kuzeyi ve Güneyine İlişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile Tadilatları doğrultusunda Başkanlığımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 15.03.2025 tarihinde onanmış ve 28.03.2025 - 28.04.2025 tarihleri arasında 1 ay süre ile Başkanlığımızda askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde plana gelen itirazlar Bakırköy Belediye Meclisi’nin 09.05.2025 tarih ve 46 sayılı Kararı ile tadilen uygun görülmüş olup, değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. İtiraz süreçlerinin tamamlanmasından sonra imar durumu düzenlenebilecektir.İmar işlem dosyasında yapılan tetkik neticesinde; 29.09.1998 tarih ve 98/3386 sayılı yapı kullanma izin belgesinin olduğu görülmüştür.

Kıymeti : 4.785.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:BEYAN: Yönetim Planı:08/01/1998 (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:55

09/10/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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