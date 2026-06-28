Bakırköy Kennedy Caddesi Taş İskele yakınında, Çırpıcı Deresi’nin sahil kesiminde çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu saptandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), emniyet, sahil güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, AFAD ekipleri toplu balık ölümlerinin nedenini saptamak amacıyla sudan numune topladı. Alınan numuneler analiz edilmek üzere laboratuvara götürüldü.

DEREDEKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLDÜ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür atık su, yağmur suyu, dere ve onarım çalışması yürüttüğü öğrenildi. İSKİ tarafından denizle bağlantısı bulunan bu derede gerçekleştirilen çalışmalar sebebiyle su seviyesinin büyük ölçüde azaldığı gözlemlendi. Kıyıya vuran balıkların ise akşam saatlerinden itibaren ölmeye başladığı ileri sürüldü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İNCELEMENİN ARDINDAN NETLEŞECEK

Yaşanan toplu balık ölümlerinin kesin ve resmi nedeni, AFAD ekiplerinin sudan aldığı numunelerin laboratuvarda gerçekleştirilecek detaylı kimyasal ve biyolojik analizlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. İlgili kurumların bölgedeki inceleme ve takip çalışmaları sürüyor.