İstanbul Bakırköy'de hafif ticari aracın yayalara çarptığı kazada 18 yaşındaki Ayşe Vatansever hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 26 AIF 431 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Vatansever yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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