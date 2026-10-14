İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ekim'de D-100 kara yolu Bakırköy mevkisinde bir sürücünün aracıyla makas attığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı. Sanal devriye ekiplerince yapılan çalışmada, görüntülerdeki aracın kimliği belirlendi. Sürücü Ş.P. (20), kullandığı araçla yakalandı. 96 BİN LİRA CEZA VE EHLİYETE EL KOYMA Yapılan inceleme sonucunda, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücüye 96 bin lira idari para cezası uygulandı. Ş.P.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da aynı süreyle trafikten men edildi. Ayrıca, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayda, sürücünün yolda makas atarak ilerlemesi başka bir aracın kamerasınca kaydedilmişti.

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