Olay, saat 21.00 civarında Cevizlik Mahallesi Niyazi Bey Sokak'ta yaşandı. Etrafı demir saclarla kapatılmış iki katlı metruk binanın üst katı, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple sokağa doğru yıkıldı. EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, binanın içinde herhangi bir kişinin bulunmadığı tespit edildi. EMNİYET ŞERİDİ ÇEKİLDİ Olayın ardından binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Belediye ekipleri, yola saçılan molozları temizledi. ANLAR KAMERADA Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, metruk binanın 2'nci katının çöktüğü anlar yer aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.