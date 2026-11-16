Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Belediyesi'ndeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve iş yeri ruhsatı almak isteyenlerden hukuka aykırı para istendiği iddialarına ilişkin soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Soruşturma, belediyenin mal ve hizmet alımı ihalelerinde suç teşkil eden usulsüzlükler sonucunda kamu zararı oluştuğu yönündeki ihbarlar üzerine başlatılmıştı. İhbarlarda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği de öne sürüldü. Talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı iddia edildi.

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