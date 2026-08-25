Bakırköy'de iki kişinin arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya evrildi. Olay, saat 12.00 sıralarında Cevizlik Mahallesi Sakızlı Yalı Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta karşılaşan iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma hızla büyüdü ve taraflar birbirlerine saldırmaya başladı.

Kavga, çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerine yumrukla saldırdığı anlar, olay yerinde bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olayla ilgili olarak herhangi bir tutuklama veya resmi açıklama yapılmadı. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.