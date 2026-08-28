Kaza Kennedy Caddesi’nde yaşandı. Zeytinburnu istikametine ilerleyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NEM 169 plakalı cip savruldu. Cip, önce orta refüje çarptıktan sonra karşı yola çıktı ve orada bulunan iki otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. SIKŞİŞENLER KURTARILDI Cipin içinde bulunan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan toplam 3 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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