Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile vergi bildirimlerinde fiziki evrak dönemini tamamen bitirdi. Şirketlerden çiftçilere, esnaftan sıfır araç alanlara kadar geniş bir kitle için e-Tebligat sistemi zorunlu hale getirilirken, sisteme geçiş için son tarih Ekim ayı sonu olarak açıklandı.

Vergi sisteminde tarihi bir dijital dönüşüm adımı atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 11 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile vergi mükelleflerine yapılacak resmi bildirimlerde posta yoluyla kağıt evrak gönderimi resmen sona erdi. Yayımlanan karar doğrultusunda, tarımdan gelir elde edenler de dahil olmak üzere neredeyse tüm vergi mükellefleri elektronik bildirim sisteminin içine dahil edildi. Bundan böyle ceza, ihbarname ve diğer resmi evraklar sadece dijital ortamdan iletilecek.

ÇİFTÇİDEN SIFIR ARAÇ ALANA: UYGULAMA KİMSELERİ KAPSIYOR?

Resmi Gazete'de yer alan tebliğ ile sistemin kapsamı oldukça genişletildi. Yeni düzenlemeye göre sadece şirketler değil; ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri de sisteme dahil olmak zorunda.

Tebliğde yer alan detaylara göre; kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif ve adi komandit şirketlerin yanı sıra tarım geliri elde edenler ile hayvan besicileri de e-Tebligat sistemini kullanacak. Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan (sıfır araçlar gibi) kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek ve tüzel kişiler de sistemin zorunlu kullanıcıları arasında yer alacak.

MİLYONLAR İÇİN SON ÇAĞRI EKİM AYI SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ

Tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce sisteme kayıt yaptırmamış olan mükellefler için kritik bir takvim işlemeye başladı. Bakanlık, daha önce e-Tebligat sistemine dahil olmayan ancak yeni kararla bu zorunluluğa tabi tutulan mükelleflere Ekim ayı sonuna kadar süre tanıdı. Belirtilen bu tarihe kadar ilgili kişi ve kurumların e-Tebligat hesaplarını aktif hale getirmeleri yasal bir zorunluluk taşıyor.

VERGİ DAİRESİNE GİTMEYE GEREK YOK: BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Mükellefler, zorunlu e-Tebligat geçiş işlemlerini vergi dairelerine bizzat giderek yapabilecekleri gibi, tamamen dijital ortamdan da saniyeler içinde tamamlayabilecekler.

Sisteme erişim, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden sağlanacak. Dijital Vergi Dairesi şifresi bulunan mükellefler; T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası veya Kullanıcı Kodu ile sisteme doğrudan girebilecek. Şifresi bulunmayan gerçek kişiler ise e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak sisteme erişim sağlayabilecek. Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılan başvurularda, mükelleflerin cep telefonlarına (SMS) veya e-posta adreslerine gelen doğrulama kodunu onaylamaları ile e-Tebligat aktivasyon işlemi tamamlanmış olacak.