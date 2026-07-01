Amerika Birleşik Devletleri ile Britanya İmparatorluğu arasında 1846 yılında imzalanan sınır antlaşması, günümüzde Washington eyaletine bağlı Point Roberts yarımadasını coğrafi bir izolasyona mahkum etti. Kıta şeridini dikkate almayan 49. paralel çizgisinin yarattığı bu durum nedeniyle bölge halkı, herhangi bir Amerikan şehrine karayoluyla ulaşmak için Kanada topraklarını kullanıyor.

GÜNLÜK RUTİNDE ULUSLARARASI BÜROKRASİ ENGELİ

Point Roberts yarımadasında yaşayanlar için süpermarkete gitmek, doktora görünmek ya da eğitim kurumlarına ulaşmak gibi en basit günlük faaliyetler bile uluslararası sınır kontrol noktalarından geçmeyi zorunlu kılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devlet okullarında eğitim gören öğrenciler, her gün ikisi gidiş ikisi dönüş olmak üzere toplam dört sınır kapısında resmi denetime tabi tutuluyor. Bu lojistik zorunluluk, günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ciddi bir zaman kaybı ve bürokratik işlem yoğunluğu yaratıyor.

LOJİSTİK ZORLUKLAR MALİYETLERİ ARTIRIYOR

Bölgeye ulaştırılan tüm temel tüketim ürünleri ve gıda maddeleri, konutlara ve market raflarına girmeden önce uluslararası gümrük denetiminden geçiyor. Bu durum günlük ihtiyaç malzemelerinin tedarik süresini uzatırken, ek maliyetler nedeniyle fiyatların da yükselmesine yol açıyor. Ayrıca ambulans ve itfaiye gibi acil durum servislerinin iki ülke arasında hızlıca hareket edebilmesi için ABD ve Kanada arasında özel uluslararası iş birliği anlaşmaları uygulanıyor. Bölgenin fiziki ve siyasi denetimi ise ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimleri tarafından yürütülüyor.

İZOLASYONA RAĞMEN YAŞAM TERCİHİ

Yaşanan tüm idari ve lojistik engellere rağmen, yerel halk bölgede yaşamayı sürdürmeyi tercih ediyor. Büyük şehir merkezlerinden uzakta olmanın getirdiği coğrafi izolasyon, yarımadada suç oranlarının son derece düşük kalmasını sağlıyor. Sakin bir sahil kasabası atmosferi sunan bölge, bu yönüyle gümrük sıralarına ve bürokratik zorluklara katlanmayı kabul edenler için bilinçli bir yaşam tarzı seçeneği olmaya devam ediyor.