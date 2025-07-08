Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, haksız kazanç edinme, irtikap ve zimmet operasyonunda Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makamında 'baklava kutuları' içerisine saklanmış 110 bin Euro bulunmuştu.



Aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Tüter'in de yer aldığı 34 kişi ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Tüter'in emniyet ifadesi ortaya çıktı.

İTİRAFÇI OLDU, 110 BİN EURO ALDIĞINI KABUL ETTİ



Tüter, söz konusu 110 bin Euro ödemeyi kendisinin aldığını kabul etti ancak belediye makamında aldığı paraların iki iş insanı arasında olduğunu ve belediye adına alınmadığını iddia etti. Bu tutarın komisyon olduğunu savundu.

ÖZGÜR ÖZEL AĞIR SÖZLERLE ELEŞTİRMİŞTİ



Özel, Tüter'in odasında kaydedilen görüntülere ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Görüntüleri gördüm, kaynar sular başımdan döküldü. O görüntüler montaj falan çıkarsa arkadaşın arkasında dururuz. O görüntüler gerçekse Allah onun bin kere cezasını versin.



Bu parti, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, tarihin en kritik seçimlerinden bir tanesine giderken, bütün belediyeleri kazanmış ve belediyeleri iyi yönetirsek bize ülkenin anahtarını verecekler, bu dönemde böyle bir işe kalkışıp da kendisinin, ailesinin namusunu düşünmeyip de partinin geleceğiyle oynayacak bir hareket yapan birini affetmek mümkün değil."