Antalya Pastacılar Odası Başkanı Ekrem Keskin, bayram mesaisinin başladığı imalathanelerde "merdiven altı" üretime karşı kritik açıklamalarda bulundu. Antep fıstığının kilogram fiyatının 2 bin 500 TL bandına ulaşmasıyla birlikte, bazı üreticilerin maliyeti düşürmek adına fıstık yerine bezelye kullanarak tüketiciyi yanılttığını ifade etti.
"DIŞARIDAN ANLAMAK NEREDEYSE İMKANSIZ"
Baklavadaki fıstık hilesinin tüketiciler tarafından fark edilmesinin çok zor olduğunu belirten Keskin, "Bazı yerlerde fıstığın içine bezelye karıştırılabiliyor. Vatandaşın bunu dışarıdan bakarak anlaması mümkün değil. Bu yüzden mutlaka ruhsatlı ve güvenilir işletmeler tercih edilmeli. Girişinde Pastacılar Odası logosu bulunan yerlerden gönül rahatlığıyla alışveriş yapılabilir" dedi.
CEVİZLİ 600, FISTIKLI 2000 TL
Baklava fiyatlarındaki güncel durumu da paylaşan Keskin, maliyet farklarına dikkat çekti. Fiyatlar ise şu şekilde:
Antep Fıstıklı Baklava: 1750 TL - 2000 TL
Cevizli Baklava: 550 TL - 600 TL
Keskin, bayramın vazgeçilmezinin halen baklava olduğunu ancak sarı burma, bülbül yuvası ve kadayıf gibi çeşitlere de ilginin sürdüğünü ekledi. Yetkililer, fiyatı piyasa ortalamasının çok altında olan ürünlere karşı temkinli olunması gerektiğini hatırlattı.