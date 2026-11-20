Şerbeti, fıstığı ve çıtır yufkasıyla sofraların vazgeçilmezi olan baklavayı tüketirken çoğumuz farkında olmadan büyük bir hata yapıyoruz. Tatlıyı bitirir bitirmez boğazdaki yoğun şekeri bastırmak için suya sarılmak, uzmanlara göre hem midemize zarar veriyor hem de vücutta sessizce ilerleyen bir hastalığın alarmını veriyor.

AŞIRI SUSAMA HİSSİ GİZLİ ŞEKER SİNYALİ OLABİLİR

Baklava gibi yoğun şeker ve karbonhidrat içeren besinler kanın yoğunluğunu hızla artırır. Beyin bu durumu dengelemek için su içme sinyali gönderir. Ancak tatlı sonrası su içmenize rağmen geçmeyen bir ağız kuruluğu ve ardından çöken yoğun uyku hali yaşıyorsanız dikkat! Sağlık uzmanları, bu kontrol edilemez susama hissinin insülin direnci, gizli şeker ve Tip 2 diyabetin en erken habercilerinden biri olabileceğini vurguluyor. Kandaki fazla şekeri atmaya çalışan böbrekler vücutta hızlı sıvı kaybına yol açarak şiddetli susuzluğu tetikliyor.

HEM MİDEYİ YAKIYOR HEM LEZZETİ BOZUYOR

Şerbet ve yağın üzerine içilen soğuk su, mide asitlerini seyrelterek yağın katılaşmasına, dolayısıyla reflü, yanma ve şişkinliğe neden oluyor. Gaziantepli ustalar da suyun tatlıdan sonra değil öncesinde içilmesi gerektiğini belirtiyor; çünkü sonradan içilen su çıtır dokuyu bozup hamurun ağızda ağırlaşmasına yol açıyor.

DOĞRU TÜKETİMİN ALTIN KURALI

Kan şekerinde ani dalgalanmalar yaşamamak için baklava kesinlikle aç karna yenmemeli; en ideal zaman ana yemekten 1.5 - 2 saat sonrasıdır. Yanında su yerine süt, ayran veya şekersiz Türk kahvesi tercih etmek ise şekerin kana karışma hızını yavaşlatarak vücudu koruma altına alıyor.