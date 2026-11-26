Kuru fasulye, nohut, mercimek ve barbunya gibi bakliyatlar, uzun süre saklanabilmeleri nedeniyle mutfaklarda sıkça tercih ediliyor. Ancak uygun koşullarda muhafaza edilmeyen bakliyatlarda zamanla böceklenme sorunu yaşanabiliyor. Özellikle sıcak ve nemli ortamlar, bakliyat zararlılarının çoğalmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle bakliyatların satın alındıktan sonra nasıl saklandığı büyük önem taşıyor.

BAKLİYATLARI CAM KAVANOZLARDA SAKLAYIN

Bakliyatların böceklenmesini önlemek için tercih edilebilecek yöntemlerin başında hava geçirmeyen kapaklı cam kavanozlar geliyor. Satın alınan bakliyatlar öncelikle kontrol edilmeli. İçerisinde böcek, ağlanma veya şüpheli kalıntılar bulunmayan ürünler temiz ve tamamen kuru kavanozlara aktarılmalı. Kavanozların kapakları sıkıca kapatılmalı ve doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru dolaplarda muhafaza edilmeli. Bu yöntem, dışarıdan böcek girişini ve nemle teması azaltmaya yardımcı oluyor.

DONDURUCUDA 4 GÜN BEKLETMEK BÖCEKLENME RİSKİNİ AZALTIYOR

Bakliyatların saklanmadan önce dondurucuda bekletilmesi de uygulanabilecek yöntemler arasında yer alıyor. Bunun için bakliyatlar, dondurucuya uygun ağzı kapalı poşetlere konularak eksi 18 derecede yaklaşık 4 gün bekletilebilir. Bu işlem, ürünlerin içerisinde bulunabilecek bazı depo zararlılarının ve yumurtalarının etkisiz hale getirilmesine yardımcı oluyor. Dondurucudan çıkarılan bakliyatlar, nem oluşmasını önlemek için poşetleri açılmadan oda sıcaklığına gelene kadar bekletilmeli. Daha sonra kuru kavanozlara aktarılmalı.

DEFNE YAPRAĞI TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL

Bakliyat kavanozlarına defne yaprağı koymak, böceklenmeye karşı halk arasında yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri. Fakat defne yaprağının böceklenmeyi kesin olarak önlediğine ilişkin yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor. Bu nedenle bakliyatları korumak için yalnızca bu yönteme güvenilmemeli. Uygun sıcaklıkta, düşük nem oranına sahip ortamlarda ve hava almayan kaplarda saklamak daha büyük önem taşıyor.

Böceklenmiş, küflenmiş veya kötü koku oluşmuş bakliyatların ise tüketilmemesi gerekiyor.