Kanada Gıda Denetleme Kurumu (CFIA) tarafından yapılan rutin testler sonucunda, Mahrousa marka tahinlerde Salmonella bakterisine rastlandığı açıklandı. Kamu sağlığını korumak amacıyla söz konusu ürünler için ülke genelinde geri çağırma süreci başlatıldı.

Tüketicilerin, üzerinde marka isminin Arapça harflerle yazılı olduğu ürünlerde şu parti ve son kullanma kodlarını kontrol etmeleri isteniyor: P 23/06/2024, E 23/06/2026.

Uzmanlar, bu kodlara sahip ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve satış noktalarına iade edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Şu ana kadar ürünle ilişkilendirilen herhangi bir hastalık vakası bildirilmediği kaydedildi.

SALMONELLA UYARISI YAPILDI

Uzmanlar, Salmonella bulaşmış gıdaların görünüşünde, kokusunda veya tadında herhangi bir bozulma emaresi olmayabileceğine dikkat çekiyor. Enfeksiyonun belirtileri arasında; kontamine gıdanın tüketilmesinden 12 ila 72 saat sonra ortaya çıkan ateş, karın krampları ve şiddetli ishal yer alıyor.

Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin hastalığı daha ağır geçirme ve hastaneye yatış riskinin bulunduğu hatırlatıldı.

TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİCİLER İÇİN UYARI YAPILDI

Her ne kadar söz konusu geri çağırma duyurusu Kanada özelinde yapılmış olsa da, günümüzde gıda ticareti ve bireysel seyahatler yoluyla ürünler farklı coğrafyalara ulaşabiliyor. Türkiye’deki tüketicilerin; yurt dışından ithal edilen veya bavul ticareti yoluyla gelen tahin ürünlerini satın alırken etiket ve parti numaralarını kontrol etmeleri, ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihlerinin netliğini teyit etmeleri istendi.