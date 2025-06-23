Yaz sıcağının serinletici meyvesi kavunu seçerken bal gibi olmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bu taktiği genelde Diyarbakır ve Adanalılar uyguluyor. Evine kelek değil de bal götürmek isteyenler kavunun üzerindeki işarete dikkat etmeli.

Sofraları süsleyen kavunu yemesi güzel olsa da seçmesi bir o kadar zor. Çürük, bozuk ya da içi geçmiş kavun almak istemeyenler bazı püf noktaları bilmesi gerekiyor.

KAVUN SEÇERKEN AĞIRLIK VE KABUK ÖNEMLİ

Bunlardan biri ağırlığıdır. Boyutuna göre ağır olan kavunlar tatlıdır.

Dibinin yumuşak olması olgunlaştığı anlamına gelir ve tatlı olduğuna işarettir.

Özellikle Kırkağaç kavunu aldığınızda üzerindeki çizgilere dikkat etmelisiniz. Tırtıklı ve düzgün çizgiler varsa bu lezzetli olduğu anlamına gelir.

Kavun seçiminde diğer en önemli nokta ise dip kısmıdır. Kavunun dibini kokladığınızda hoş kokuyorsa tatlıdır.

SAPI OLGUNLAŞTIĞINI GÖSTERİYOR

Kavunun sapını çektiğinizde elinizde kalıyorsa olgunlaştığını gösterir. Diğer en önemli yolu ise kabuğudur. Eğer kabuğu sertse olgunlaşmamıştır fakat fazla yumuşak kabukluysa içi geçmiş ihtimali yüksek. Bundan dolayı kavunun dışı ne sert ne çok yumuşak olmalıdır.