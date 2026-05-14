T.C.

BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/142 Esas

Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , ABDURRAHMAN YILDIRIM, BAYRAM YILDIRIM, MEHMET ALİ YILDIRIM arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; İdarece Dava konusu Ankara İli, Bala İlçesi, Gülbağı Mahallesi 229, 709, 713 ve 716 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiğini, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesi uyarınca öncelikle satın alma usulü uygulandığını ancak satın alma görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını, Dava konusu Ankara İli, Bala İlçesi, Gülbağı Mahallesi 229, 709, 713 ve 716 parsel sayılı taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiği anlaşılmış olmakla, iş bu taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacının iddialarını kanıtladığı takdirde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tespit ve tesciline karar verileceği İLAN olunur.

