İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta bulunan ve uzun süredir bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken ikonik bina satışa çıkarıldı. Dört katlı müstakil yapı için istenen 30 milyon TL'lik fiyat, satış ilanının öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

FİYATI 30 MİLYON LİRA

İnternet üzerinden yayımlanan satış ilanında binanın 30 milyon TL bedelle satışa sunulduğu belirtildi. İlan bilgilerine göre 245 metrekare brüt, 210 metrekare net kullanım alanına sahip yapı, 5 oda ve 1 salon olarak tanımlandı.

Dört katlı ve müstakil tapulu olarak listelenen binanın uzun süredir boş olduğu ifade edildi. Mevcut durumuyla yenileme ihtiyacı bulunduğu belirtilen yapı, yeni sahibini bekliyor.

Balat'ın tarihi dokusu içinde yer alan ve yıllardır bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken binanın satışa çıkarılması ilgi uyandırdı. Yapının yeni sahibi tarafından nasıl değerlendirileceği ve gelecekte nasıl bir görünüme kavuşacağı ise merak konusu olurken sosyal medyada binlerce yorum aldı.