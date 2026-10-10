Kırıkkale’nin 39 bin nüfuslu Yahşihan ilçesinde AKP’li belediyeden ortaya saçılanlar dudak uçuklattı. Eski İmar Müdürü Ulaş Biçer, hem kendisine hem de baldızı Canan Demirkaya’ya 68 milyon lira değerinde Porsche, teyzesi Ayşe Öztürk adına ise 23 milyonluk Mercedes jeep almış. Müdürün 32 milyon liralık Mercedes AMG ve 31 milyon liralık Mercedes G serisi iki aracı daha bulunuyor.

HERKESİ İHYA ETTİ

Savcılık soruşturmasına göre Biçer’in Bodrum’da 300 milyon liralık villası, 110 milyon liralık yatı var. Serveti 541 milyon lira olarak hesaplandı. Müdürün eşiyle arasında 72 milyon liralık para transferi saptandı. Eşi Elif Biçer adına 83 konut, arsa ve araç olduğu belirlendi. Kayınvalidesi Aliye Demirkaya adına 122, eşinin teyzesi Ayşe Öztürk adına da 9 taşınmaz bulunarak el konuldu.

ÖZEL ŞOFÖRÜ DE VARMIŞ

Tutuklu olan Ulaş Biçer’in Ankara’da özel şoförü olduğu da ortaya çıktı. İfadesi alınan şoför H.G.’ye belediyede kadro ayrıldığı, maaş ve SGK primlerinin ise belediye tarafından karşılandığını iddia edildi. H.G., Biçer’in talimatıyla Ankara’daki bir dairenin bedelsiz olarak kendisine devredildiğini söyledi. Soruşturmada belediye çalışanları üzerine kayıtlı 1630 gayrimenkule el konuldu.