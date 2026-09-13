Esmer pirincin avantajı aslında pirincin çeşidinden çok işlenme biçiminden kaynaklanıyor. Kepek ve ruşeym tabakaları korunarak tüketilen esmer pirinç, beyaz pirince kıyasla daha fazla lifin yanı sıra magnezyum, potasyum, demir ve bazı B vitaminlerini bünyesinde barındırıyor.

FARKI DIŞ KATMANLARINDA

Pirinç tanesi temel olarak kepek, ruşeym ve endosperm olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Esmer pirinç tam tahıl olarak tüketildiği için bu bölümlerin tamamını koruyor. Beyaz pirinç üretilirken ise kepek ve ruşeym tabakaları büyük ölçüde uzaklaştırılıyor.

Bu işlem pirincin daha açık renkli olmasını ve daha kısa sürede pişmesini sağlarken lif ve bazı besin ögelerinin miktarını da azaltıyor. Bu nedenle tam tahıl halinde tüketilen esmer pirinç, çoğu kişi için beyaz pirince göre besin değeri daha yüksek bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Esmer ve beyaz pirincin kalori miktarları arasında ise sanıldığı kadar büyük bir fark bulunmuyor. Asıl farklılık lif, vitamin ve mineral içeriğinde ortaya çıkıyor. Lif miktarının daha yüksek olması aynı zamanda daha uzun süre tokluk sağlanmasına katkıda bulunabiliyor.

KAN ŞEKERİNİ DAHA YAVAŞ YÜKSELTİYOR

Bir diğer önemli fark glisemik indeks değerlerinde görülüyor. Beyaz pirincin glisemik indeksi genellikle daha yüksekken esmer pirinç orta glisemik indeks grubunda yer alıyor. Bu nedenle esmer pirinç tüketildiğinde kan şekerindeki yükseliş beyaz pirince kıyasla daha yavaş gerçekleşebiliyor.

Tam tahılların düzenli tüketimi kalp-damar sağlığı ve tip 2 diyabet riskinin azaltılmasıyla da ilişkilendiriliyor. Bu nedenle pirinç tercihinde yalnızca çeşidine değil, tam tahıl olarak tüketilip tüketilmediğine de dikkat edilmesi öneriliyor.