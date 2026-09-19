Türk mutfağının vazgeçilmezi olan pilav konusunda ezberler tamamen bozuldu. Yıllardır sofralardan eksik edilmeyen Baldo ve diyet listelerinin gözdesi Basmati pirincin tahtı sallandı. Beslenme uzmanları ve diyetisyenlerin ortak değerlendirmelerine göre, besin değeri bakımından en zengin ve vücuda en faydalı pirinç türünün Bambu veya Siyah pirinç gibi işlenmemiş seçenekler olduğu ortaya çıktı.

KAN ŞEKERİNİ HIZLA YÜKSELTİYOR

Akşam yemeklerinin en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, doğru pirinç türü seçilmediğinde sağlık açısından gizli bir tehdide dönüşebiliyor. İşlenme sürecinde kabuğu ve özü tamamen ayrıştırılan Baldo ve Osmancık gibi beyaz pirinç türleri, vücutta adeta bir şeker bombası etkisi yaratıyor. Glisemik indeksi son derece yüksek olan bu türler, tüketildikten kısa bir süre sonra açlık hissini tetikliyor ve uzun vadede kilo alımına zemin hazırlıyor.

Diyet yapanların ilk tercihi olan Basmati pirinç ise beyaz pirince oranla daha düşük glisemik indekse sahip olsa da besin değeri açısından listenin zirvesinde yer almıyor.

İŞTE TAHTI ELE GEÇİREN EN SAĞLIKLI PİRİNÇ

Uzmanların "şifa deposu" olarak tanımladığı ve en sağlıklı pirinç unvanını kazandıran tür Siyah Pirinç (ve kepeği ayrıştırılmamış Yaban Pirinci) oldu.

Eski çağlarda nadir bulunması ve yüksek besin değeri nedeniyle "Yasak Pirinç" olarak da bilinen siyah pirinç, rengini içerdiği güçlü antioksidan olan "antosiyanin" maddesinden alıyor. Soyulmamış dış kabuğu sayesinde yüksek oranda lif barındıran bu tür, hem sindirim sistemini düzenliyor hem de kan şekerinin dengede kalmasını sağlıyor.

NEDEN SİYAH VE KEPEKLİ PİRİNÇ TERCİH EDİLMELİ?

Glisemik indeksi çok düşük olduğu için insülin direncini tetiklemez, uzun süre tokluk hissi verir. Beyaz pirinçte işleme sırasında kaybolan mineral ve B vitaminleri, siyah ve kepekli pirinçte tamamen korunur. Siyah pirince koyu rengini veren pigmentler, hücre yenilenmesini destekler ve damar sağlığını korur.

Mutfakta lezzet kadar sağlığa da önem verenlerin, haftalık yemek planlarında beyaz pirinç yerine lif oranı yüksek ve işlenmemiş alternatiflere yönelmesi gerektiği belirtiliyor.