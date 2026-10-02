10. YILA ÖZEL SÜRPRİZ
Oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu, 2016 yılında Bodrum'da sade bir törenle dünyaevine girmişti. Evliliklerinin 10. yılını kutlayan çift, bu kez rotayı Bali'ye çevirdi.
Levinler ve Kocamanoğlu, tatilleri sırasında evlilik yıl dönümlerini farklı bir şekilde kutlamaya karar vererek Bali'de ikinci kez düğün yaptı.
İKİNCİ DÜĞÜNLERİNİ BALİ'DE YAPTILAR
Çift, Bali'deki tören için yöre halkından yardım aldı. Düğünde kullanılan kıyafetlerden gelin buketine, seremoni organizasyonundan fotoğraf ve video çekimine kadar birçok detay hazırlandı.
Levinler ve Kocamanoğlu'nun ikinci düğünü ise ilk törenlerinden oldukça farklı bir atmosferde gerçekleşti.
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TÜM DÜĞÜN İÇİN SADECE 223 DOLAR HARCADILAR
Bali'deki ikinci düğünün en dikkat çeken ayrıntısı ise maliyeti oldu.
Çift; kıyafetler, seremoni, gelin buketi, fotoğraf ve video çekimi dahil olmak üzere tüm tören için 223 dolar ödedi.
Elvin Levinler, bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu belirterek, “Bizim için unutulmaz bir anıydı. Hiç konuğumuz olmadığı için çok uyguna mal oldu” dedi.
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