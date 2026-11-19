Semizotu, zengin besin içeriğiyle sağlıklı beslenmenin öne çıkan sebzeleri arasında bulunuyor. Bitkisel omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidanlar bakımından dikkat çeken bu yeşillik, sindirim sisteminden hücre sağlığına kadar pek çok alanda vücudu destekliyor.

BİTKİSEL OMEGA-3 KAYNAĞI

Omega-3 denildiğinde genellikle balıklar akla gelse de semizotu bitkisel kaynaklar arasında önemli bir yere sahip. İçerdiği alfa-linolenik asit (ALA) sayesinde özellikle balık tüketmeyenler için alternatif bir omega-3 kaynağı olarak değerlendiriliyor. Araştırmalar, semizotunun yeşil yapraklı sebzeler arasında bu yağ asidi bakımından öne çıktığını gösteriyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Lif açısından zengin olan semizotu, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. İçerdiği lifler bağırsaktaki yararlı bakterileri destekleyerek bağırsak mikrobiyotasının korunmasına yardımcı oluyor. Bağırsak sağlığının genel metabolizma ve bağışıklık sistemiyle ilişkisi de bu sebzenin beslenmedeki önemini artırıyor.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

C ve E vitaminleri, beta-karoten ve çeşitli mineraller içeren semizotu, antioksidan özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu bileşenler, hücreleri oksidatif stresin olumsuz etkilerine karşı korumaya yardımcı oluyor. Potasyum ve magnezyum içeriği de kas ve sinir sistemi fonksiyonlarının desteklenmesinde rol oynuyor.