Ülkenin Maranhão eyaletinde faaliyet gösteren bir işletme, balıkların yüzme keselerini işleyerek aylık yaklaşık 600 bin Brezilya reali ciroya ulaştı. Özellikle Çin pazarında ilgi gören ürün, kurutulmuş halde satılıyor. Böylece balıkçılık sektöründe çoğu zaman göz ardı edilen bir parçadan önemli bir gelir elde ediliyor.

BALIKLARIN İÇİNDEN ÇIKARILIP KURUTULUYOR

Yüzme kesesi, birçok balık türünün suyun içinde derinliğini ayarlamasına yardımcı olan, gazla dolu bir organ olarak biliniyor. Balıklar işlendikten sonra çıkarılan bu keseler temizleniyor ve kurutularak satışa hazırlanıyor.

Asya mutfağında özellikle çorba ve çeşitli yemeklerde kullanılan kurutulmuş yüzme keseleri, bazı pazarlarda değerli bir gıda ürünü olarak kabul ediliyor. Ürünün fiyatı ise balığın türüne, kesenin büyüklüğüne ve kalitesine göre değişiyor.

AYLIK CİROSU 600 BİN REALE ULAŞTI

Brezilya'daki işletme, yerel balıkçılardan temin ettiği yüzme keselerini işleyerek uluslararası pazara sunuyor. Böylece balığın yalnızca eti değil, normalde daha az değerlendirilen organları da ekonomik kazanca dönüşüyor.

İşletmenin aylık 600 bin real (yaklaşık 5,5 milyon TL) ciro elde etmesi, balıkçılık atıklarının değerlendirilmesinin ticari potansiyelini ortaya koyuyor.