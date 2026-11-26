Balıkçılık sektöründe bugüne kadar sadece et kısmı değerlendirilirken, temizleme aşamasında çıkarılıp atılan bir iç organ şimdi uluslararası pazarın gözdesi haline geldi. Brezilya’nın Maranhao eyaletinde faaliyet gösteren bir girişim, kimsenin ticari değer biçmediği bu yan ürünü işleyerek dev bir gelir kapısı yarattı.

ÇÖPE GİDEN PARÇADAN MİLYONLUK İHRACATA

Bölgedeki yerel balıkçılardan toplanan ve geçmişte hiçbir ekonomik karşılığı bulunmayan bu parça, özel işlemlerden geçirildikten sonra doğrudan yurt dışına gönderiliyor. Başta Çin olmak üzere Asya pazarından gelen yoğun talebi karşılayan işletme, bu sayede aylık cirosunu yaklaşık 600 bin Brezilya realine, yani güncel kurla 5,5 milyon TL seviyesine taşımayı başardı.

HERKESİ ŞAŞIRTAN PARÇA ORTAYA ÇIKTI

Sektörde adeta yeni bir ekonomi yaratan bu değerli ürünün, balıkların su altındaki dengesini sağlayan ve derinlik ayarını yapmasına yarayan "yüzme kesesi" olduğu öğrenildi. Birçok balık türünde doğal olarak bulunan gaz dolu bu organ, balıklar temizlenirken dikkatlice ayrılıyor. Yıkama ve kurutma işlemlerinin ardından ambalajlanan yüzme keseleri, yüksek katma değerli bir ihracat ürünü olarak alıcı buluyor.

ASYA MUTFAĞINDA ALTIN DEĞERİNDE

Brezilya'da atık gözüyle bakılan kurutulmuş balık yüzme keseleri, Çin ve çevre ülkelerin mutfak kültüründe lüks ve şifalı bir gıda malzemesi olarak kabul görüyor. Özellikle geleneksel çorbalarda ve özel yemeklerde kullanılan bu ürünün fiyatı ise çıkarıldığı balığın türüne, kesenin boyutuna ve kurutma kalitesine göre rekor seviyelere ulaşabiliyor.

ATIKTAN DOĞAN YENİ EKONOMİ MODELİ

Maranhao'daki bu sıra dışı ticaret modeli, gıda sektöründe "atık" olarak nitelendirilen yan ürünlerin doğru pazarla buluştuğunda nasıl dev bir kazanca dönüşebileceğini gözler önüne serdi. Yerel balıkçılara da ek gelir sağlayan bu sistem, küresel balıkçılık sektöründe alternatif ihracat arayışında olan girişimciler için yeni bir ilham kaynağı oldu.