Evde balık kızartırken dışının çıtır çıtır, içinin ise yumuşak kalmasını isteyenler için mutfakta küçük ama etkili bir püf noktası bulunuyor. Kızartma öncesinde kullanılan unun içerisine eklenecek bir yemek kaşığı mısır nişastası, balığın dış yüzeyinde daha gevrek ve ince bir kaplama oluşmasına yardımcı oluyor.

Fazladan malzeme veya özel bir ekipman gerektirmeyen bu yöntem, özellikle tavada balık pişirenlerin işini kolaylaştırıyor. Un ve mısır nişastasının birlikte kullanılmasıyla balığın dışı çıtır bir doku kazanırken iç kısmının yumuşaklığını koruması hedefleniyor.

ÇITIR BALIK İÇİN BİR KAŞIK EKLEMEK YETİYOR

Balık kızartırken kullanılan unun içerisine mısır nişastası eklemek, kaplamanın dokusunda önemli bir fark oluşturabiliyor. Nişasta, kızartma sırasında balığın çevresinde daha gevrek bir tabaka meydana gelmesine katkı sağlıyor.

Bu karışımı hazırlamak için bir su bardağı una bir yemek kaşığı mısır nişastası ilave etmek yeterli. İki malzeme iyice karıştırıldıktan sonra fazla nemi alınan balıklar hazırlanan karışıma bulanıyor.

Ardından balıklar, yeterince ısıtılmış yağda kızartılıyor. Böylece dış yüzeyde çıtır bir kaplama elde edilirken balığın iç kısmının kurumaması sağlanabiliyor.

BALIK KIZARTIRKEN BU HATALARA DİKKAT

İyi bir kızartma sonucu elde etmek için un ve nişasta karışımının yanı sıra balığın hazırlanma ve pişirilme aşamalarına da dikkat etmek gerekiyor.

Balıkları iyice kurulayın: Yıkama sonrasında balıkların üzerinde kalan su, kızartma sırasında istenmeyen bir dokuya neden olabilir. Bu nedenle balıkları kağıt havluyla iyice kurulamak gerekiyor.

Yağın yeterince ısınmasını bekleyin: Soğuk yağa bırakılan balıklar fazla yağ çekebilir. Bu nedenle kızartmaya başlamadan önce yağın uygun sıcaklığa ulaşması önemli.

Tavayı fazla doldurmayın: Aynı anda çok fazla balık kızartmak yağın sıcaklığını düşürebilir. Bu durum balıkların çıtırlaşmasını zorlaştırarak yumuşak ve yağlı bir kaplama oluşmasına yol açabilir.

Un ve mısır nişastası karışımı özellikle hamsi ve istavrit gibi küçük balıkların yanı sıra fileto balıkların kızartılmasında da kullanılabiliyor.