Karadeniz’de 2026-2027 balıkçılık sezonunun başlamasıyla birlikte palamut avında beklenen hareketlilik kısa sürede kendini gösterdi. 1 Eylül’de başlayan sezonun ilk günlerinde denize açılan büyük balıkçı teknelerinin de etkisiyle avlanan balık miktarı yükseldi. Artan palamut arzı, bazı bölgelerde tezgâh fiyatlarının 50 TL seviyelerine kadar gerilemesine neden oldu.

İstanbul Su Ürünleri Hali’nin eylül ayının ilk haftasına ait verilerine göre, 750-850 gram ağırlığındaki palamutun kilogram fiyatı 59 ila 71 TL arasında değişti. Sezonun ilk günlerinde 150-200 TL’den satılan palamutun kısa sürede bu seviyelerden aşağı inmesi, balıkçıların maliyetleri karşılayıp karşılayamadığı tartışmasını da beraberinde getirdi.

TEKNEDEKİ FİYAT İLE TEZGAH ARASINDA BÜYÜK FARK

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, balıkçıların palamudu 30-40 TL civarında satmak durumunda kaldığını, tüketicinin ise aynı ürünü tezgâhlarda 100-125 TL arasında aldığını ifade etti.

Mutlu, tekne çıkışındaki düşük fiyatların mazot, personel ve diğer avlanma giderlerini karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti. Balıkçıların maliyet baskısının hafifletilmesi için büyük ve küçük teknelerin birkaç gün denize çıkmamasını öneren Mutlu, “Gerekirse üç-dört gün balıkçılık durdurulsun veya bir formül bulunsun” dedi.

Bu tür kısa süreli bir aranın piyasaya giren balık miktarını azaltarak fiyatların yeniden dengelenmesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

BOLLUĞA RAĞMEN FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Palamutun tekneden 30-40 TL seviyelerinde çıkmasına karşın tüketiciye 100-125 TL arasında ulaşması, avın yoğunluğunun fiyatlara nasıl yansıdığı sorusunu da gündeme taşıdı.

Balığın karaya çıkarılmasının ardından nakliye, hal, komisyon ve perakende aşamalarında oluşan çeşitli maliyetler satış fiyatına ekleniyor. Buna rağmen tekne çıkış fiyatıyla tezgâh fiyatı arasında oluşan yüksek fark, hem balıkçının düşük satış fiyatından yakındığını hem de tüketicinin her bölgede aynı ölçüde ucuz palamuda ulaşamadığını gösteriyor.

UZMANLAR STOKLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Fiyatlardaki düşüş nedeniyle gündeme gelen avlanmaya ara verme önerisinin yanı sıra palamutun büyüme ve üreme süreci de tartışılıyor. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, sezonun ilk döneminde avlanan palamutların önemli bölümünün 200-250 gram ağırlığında olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Samsun, bu balıkların yaklaşık bir ay daha denizde kalması halinde 400-450 grama ulaşabileceğine dikkat çekti. Küçük palamutların henüz en az bir kez üremeden yoğun şekilde avlanmasının, gelecek yıllardaki palamut stokları açısından risk oluşturabileceği ifade edildi.