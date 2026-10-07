Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşayan ve özel bir maden ocağında işçi olarak çalışan İlker Mızrak (35), dün akşam saatlerinde balık avlamak amacıyla kendine ait teknesiyle denize açıldı.

Denize açıldıktan yaklaşık 1,5 saat sonra eşine cep telefonundan "Balıkları tuttum geliyorum" şeklinde mesaj gönderen Mızrak, bu iletişimin ardından kayıplara karıştı. Aradan geçen zamana rağmen eşinin eve dönmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine endişelenen ailesi durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

DENİZDEN VE KARADAN EŞ ZAMANLI ARAMA

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve emniyet güçleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri botlarla denizde arama tarama faaliyeti yürütürken, polis ekipleri de kıyı şeridinde ve karada inceleme başlattı.

Çevredeki yerel balıkçıların da tekneleriyle destek verdiği arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.