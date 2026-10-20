Trabzon'un Akçaabat ilçesinden palamut avı için denize açılan balıkçılar, kıyıdan 30 mil açıkta avlandıkları sırada feci bir kaza yaşadı.

HALAT KOPTU, DEV VİNÇ ÜZERLERİNE DEVRİLDİ

Denize bırakılan ağlara takılan palamutları makara sistemiyle tekneye çekmeye çalışan balıkçılar, bir anda kopan halat nedeniyle felaketi yaşadı. Halatın kopmasıyla birlikte ağ çekmede kullanılan ağır vinç sistemi, o sırada çalışmakta olan balıkçıların üzerine devrildi.

Kaza sonrası teknede can pazarı yaşanırken olayda 4 balıkçı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan başka bir teknenin yardımıyla Araklı Limanı’na getirilen yaralılar, limanda bekleyen ambulanslarla Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk edildi.

İKİ ÇOCUK BABASI KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2 çocuk babası İzzet Sırtbaşı (40), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Sırtbaşı’nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ordu’nun Gölköy ilçesine gönderildi. Diğer 3 yaralı balıkçının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan feci kaza, balıkçı teknesinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, ağların çekildiği esnada aniden kopan halatla birlikte vinç sisteminin balıkçıların üzerine yıkıldığı ve teknedekilerin büyük bir panik yaşadığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.