Roman müziğinin simge isimlerinden biri olan Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan tarihinde fenalaşarak yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürülen ünlü sanatçı, yoğun bakım ünitesine alınmış ve tedavisine burada devam edilmişti.

KIZI SOSYAL MEDYADAN KAN ANONSU YAPMIŞTI

Küçükboyacı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu süreçte, kızı sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenerek bir çağrıda bulunmuştu. “Balık Ayhan için acil kan çağrısında” bulunan paylaşım, sanatçının hayranlarını da seferber etmişti.

SABAH SAATLERİNDE ACI HABER GELDİ

Ancak tüm çabalara rağmen ünlü müzisyenden bu sabah kötü haber geldi. Balık Ayhan’ın, hastanede yürütülen yoğun tedaviye rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.